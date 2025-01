Perearst rahvusvahelisest „rasvumisreformist“: kulude patsiendi kanda jätmine poleks õige lahendus

Ei tasu unustada, et rasvumine on samaväärne elustiilist tulenev krooniline haigus nagu ka II tüüpi diabeet. Siinkohal ei ole minu arvates oluline, kumb tuli enne – kas muna või kana, sest elukvaliteeti mõjutavad nad mõlemad ning on kardiovaskulaarhaiguste tekke suureks riskifaktoriks.