Tüdrukute tehnoloogiakooli juht soovitab inspireerivaid filme ajaloo tähelepanuväärsetest naistest

* „Hidden Figures“ (2016) - tõestisündinud lool põhinev film kolmest naisest, kes mängisid olulist rolli NASA varajastes kosmoseprogrammi saavutustes 1960. aastatel. Film on tehtud Margot Lee Shetterly raamatu „Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space Race“ põhjal.