Värske uuring: teadlased leidsid, et üksikud naised on õnnelikumad kui üksikud mehed

Toronto Ülikooli teadlased leidsid, et üksikud naised on keskmiselt õnnelikumad kui üksikud mehed. Uuring näitas, et naised tunnevad end oma vallalisuse ja elukvaliteediga rohkem rahulolevana, on seksuaalselt rohkem rahuldatud ning tunnevad väiksemat vajadust leida partner.

Uuringust selgus, et mehed kardavad üksindust rohkem kui naised, osaliselt traditsioonilise maskuliinsuse ootuste tõttu, mis seovad meeste enesehinnangu võimega „naisi vallutada“. See raskendab meestel tihti partneri leidmist ja seksuaalse rahulduse saavutamist, mis võib mõjutada nende üldist heaolu. Vastupidiselt näitas uuring, et naised võivad vallalise eluga rohkem rahul olla, kuna neil on suurem seksuaalne vabadus ja võimalus keskenduda enda naudingutele.

Vanuse mõju oli samuti märkimisväärne – vanemad vallalised mehed on õnnelikumad kui nooremad, mis kinnitab varasemat uurimust, et pikaajaline vallalisus muutub kergemini aktsepteeritavaks pärast 40. eluaastat. Samuti leiti, et mustanahalised vallalised naised ihaldavad partnerit rohkem kui valgenahalised.

Teadlased pakkusid välja, et naised võivad vallalise eluga paremini toime tulla ka seetõttu, et neil on sageli suurem sotsiaalne võrgustik ning majanduslik iseseisvus, mis vähendab vajadust partneri materiaalse toe järele. Lisaks leiti, et heteronormatiivsetes suhetes kannavad naised sageli suuremat emotsionaalset ja kodust koormust, mis võib suhet naiste jaoks vähem atraktiivseks muuta.

Lõppjäreldusena rõhutati, et naised, kes tunnevad survet suhetesse astumiseks, võivad vallalisena tegelikult õnnelikumad olla.

