KUULA | Kerli Kõiv: Erasmuse projektide mõju ei saa mõõta rahas

„Ma ei võta oma elu selliselt, et mul on töö ja siis on elu, mis on väljaspool tööd. Olen oma elu sättinud nii, et ma olen tervik. Minu palgatöö, hobid, õpingud, pere, sõbrad on lõimitud tugevaks tervikuks ja üks tugev lõim selle sees on ka minu tegevuste rahvusvahelisus,“ ütleb Kõiv.