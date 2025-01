Tootja rõhutab esmalt, et auto sõiduulatus on A-segmendi pikim – kuni 355 km.

INSTERi põhiversioon on varustatud 42 kWh akuga, kuid saadaval on ka 49 kWh akuga mudeliversioon Long-Range. Mõlemas mudelis on vaid üks mootor – põhiversioonis võimsusega 71,1 kW (97 hj) ning Long-Range-versioonis 84,5 kW (115 hj). Mõlema mootori suurim pöördemoment on 147 Nm.