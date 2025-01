TELIA JUHTUM | Kõrgema hinna pakkumisest loobuda soovinud 81-aastane vanamemm jäi esinduses pika ninaga

Telia kampaania viia rahvas üle kiirematele ja kallimatele internetipakettidele on pärast eilset ilmsiks tulekut tekitanud rohkelt avalikku pahameelt ning ka soovi otsekohe pealesurutud pakettidest loobuda. Suur oli aga eile inimeste üllatus, kui Telia Kristiine esinduses selgus tõsiasi, et kampaaniast on neile küll teada antud, kuid loobuda paketivahetusest veel ei saanudki. Ettevõte selgitas täna, et probleem oli sisemises infovahetuses.