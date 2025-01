Jalgpallur Joel Indermitte soovitab: andke endast kõik, et pärast ei oleks midagi kahetseda

Joel ütleb, et koolis oli palju erilisi õpetajaid ja huvitavaid karaktereid. Eriti soojalt meenutab ta esimest kehalise kasvatuse õpetajat, olümpiavõitja Jaak Uudmäed, kes süstis temasse juba varakult spordipisikut. „See on mind kogu elu kandnud,“ usub ta praegu. Tema arvates peab õpetaja olema hea suhtleja, julgustav ja toetav ning õpetaja Uudmäe just selline oligi. Nüüd on Joel ka ise kehalise kasvatuse õpetajana tegutsenud ning saab kunagist head eeskuju ise pedagoogina edasi kanda.Ta leiab, et mõnes õppeaines on hetkel puudu rohkem elus vajaminevaid oskusi ja teadmisi, millega täiskasvanud sageli kokku peavad puutuma. Näiteks võiks matemaatikatunnis olla teemaks investeerimine ja kodulaenud, puutöös igapäevased vajalikud oskused toimetulekuks jne. Joelile endale on väga suureks abiks kooliajast kaasa tulnud avaliku esinemise kogemused. „Seda tuli koolis palju teha ning see on andnud julguse ja oskused, et hilisemas elus nendel hetkedel edukalt toime tulla.““Rakett69“ külaliskohtuniku roll oli mehe sõnul väga põnev ja eriline. „Huvitav oli näha, kuidas osalejad koostööd tegid, kes hakkas võistkonda vedama, kuidas suhtusid sellesse teised kaaslased, milline oli juhtumisstiil, kuidas ajaline surve mõjutas,“ meenutab ta saate võtteid. „Samamoodi oli põnev jälgida, kes millise nurga alt hakkas ülesannet lahendama või kuidas takistuste tekkimisel prooviti uusi lahendusi leida. Üllatas tegelikult, kui efektiivselt ning kiirelt suutsid osalejad suure pinge all ülesandeid lahendada ja omavahel koostööd teha.“