Fotod: Veho avas Väos esinduse, ümberringi nelja kilomeetri jagu puurauke

Veho AS koondab oma esinduste võrgu Tallinnasse, Tartusse ja Pärnusse. Uues Veho Väo kommertssõidukite esinduses hakatakse müüma ja hooldama veokeid, busse ja kaubikuid.

Veho kinnisvaraarenduse ja jätkusuutlikkuse juht Tarvi Hirv sõnas, et uus kommertssõidukite esinduse hoone sai nii päikesepargi kui ka selle toel toimiva maasoojussüsteemi. „Uus esindus rajatigi põhimõttel, et hoone kataks oma energiavajadused võimalikult suures mahus ise,“ ütles Hirv.

Hoone katusele paigaldatud 100 kW päikesepargi toodangust puudu jääva täiendava elektrienergia ostetakse võrgust, sealjuures võrgust juurde ostetav elektrienergia on pärit 100% taastuvatest allikatest.

Uut hoonet köetakse ja jahutatakse maasoojuspumba abil. Tippkoormusel on vajadusel abiks täiendav elektrikatel, mis saab oma toite katusele paigaldatud päikesepargist. Maasoojuse kogumiseks on esinduse territooriumil 33 puurauku, mis ulatuvad kuni 120 meetri sügavusele. Puuraukude kogupikkus on 3960 meetrit.