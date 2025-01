Raketlane Uku Märt: raketlastes on mingi omamoodi kiiks

Oma hobidest rääkides leiab Uku Märt, et need on kaasa tulnud lapsepõlvest. „Legodest on saanud 3d printerid, kritseldamisest CAD ja kitarrimängust natuke suurema kitarri mängimine. Kogu asjade ise tegemise ja argiprobleemide totakatel viisidel lahendamise kiiks on mul juba ammusest ajast küljes, lihtsalt nüüd saab nendest rääkida targemate ja pikemate sõnadega,“ muigab noormees. „Legodega mängimise asemel tegelen funktsionaalsete osade 3D modelleerimise ja valmistamisega. Südamest soovitaks kõigil seda kas või korra katsetada.“ Lisaks tegeleb raketlane ka rahvatantsu ja koorilauluga.

Uku Märt on veendunud, et hea haridus on oluline mõistmaks, mis sinu ümber toimub ja kuidas meie maailm töötab. Kuid veelgi enam on tähtis tahe ja motivatsioon. „Kõik hinded ei pea olema viied, isegi mõne kolme võib sisse lasta. Kuni sa tead, mis sulle meeldib, mida päriselt teha tahad ja viitsid ning kuni sellega heal joonel püsid, on ju tegelikult kõik hästi,“ arvab noormees.

Oma lemmikõppeaineteks peab ta tõelise raketlase kombel füüsikat, keemiat, matemaatikat ja tööõpetust. „Minu armastus nende ainete vastu on puhtalt õpetajate „süü“. Olgu see tänu matemaatikas paberist tehtud püstprismadele, füüsikas tehtud katsetele, tunde kestnud CADi sessioonidele või kooli taga keemia raames õhku lastud pakikestele, kõige selle tulemusel olen ma nende ainete juurde jäänud. Mul on alati lihtsam ja huvitavam teha tööd, kui lõpuks saan ma sellest midagi päriselt käes hoitavat ja praktilist. Nii lihtne see ongi.“ Ja kui lapsena soovis ta nagu paljud teisedki kosmosesse jõuda, siis praegused tulevikueesmärgid on samuti praktilisemad: „Ühel hetkel hakkas kiskuma ikkagi inseneeria, füüsika, mehhatroonika poole ja sinna on see suund praegu ka püsima jäänud.“