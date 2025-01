Miks kaob Marsil päikesetuul? Teadlased selgitasid haruldast nähtust

Teadlased leidsid, et selle sündmuse ajal suurenes Marsi ionosfääri plasma tihedus, eriti planeedi päikesest kaugemal asuval ööpoolel. Elektronide ja ioonide hulk kasvas vastavalt 2,5 ja 10 korda. Teatud ioonide, nagu hapnikuioonide (O+) puhul, registreeriti isegi kuni 67-kordset tiheduse tõusu. See võis olla tingitud atmosfääri alumiste kihtide laienemisest ülemistesse kihtidesse või plasma ülekandumisest päeva- ja ööpoole vahel. Päikesetuul võib Marsilt ajutiselt kaduda haruldaste füüsikaliste protsesside tõttu, mis toimuvad Päikese aktiivsuse perioodidel. Üks peamisi põhjuseid on koroteerivate interaktsioonipiirkondade (CIR) teke. Need moodustuvad siis, kui aeglasem ja tihedam päikesetuule osa kohtub kiirema ja vähem tiheda vooga. Kiire päikesetuul „neelab“ aeglasema osa, jättes selle asemele madala tihedusega tühimiku. See nähtus põhjustab päikesetuule kadumise teatud piirkondades, kuna tühimik liigub koos päikesetuulega läbi päikesesüsteemi.