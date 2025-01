Kahevõistluse Otepää MK kasutab keskkonnasõbralikku Panditopsi lahendust

Mis on Panditops ja kuidas see töötab?

Panditops on korduskasutatavate nõude rendisüsteem, mida saab kasutada erinevatel üritustel. Süsteem töötab lihtsalt ja mugavalt. Joogi ostmisel maksab külastaja väikese pandiraha, mille saab tagasi topsi tagastamisel. Kui oled joogi ära tarbinud, siis võib näiteks topsi uuesti täita, topsi alles hoida või tagastada vastavasse punkti. Võistluste alal Tehvandi Spordikeskuses on selleks loodud kaks tagastuspunkti. Esimene asub Tehvandi suusahüppemäe all ning töötab hüppevõistluse ajal. Teise leiab suusastaadioni kõrvalt fännitelgist, mis on avatud vastavalt telgi tööaegadele. Mõlemas punktis on kohapeal rohesaadikud, kes juhendavad ja aitavad külastajaid nõude tagastamisel.

„Korduskasutatavate topside kasutamine on üks kõige lihtsamaid viise jäätmete vähendamiseks suurüritustel. Üks Panditops võib asendada sadu ühekordseid nõusid, vähendades oluliselt jäätmete hulka,“ ütles Panditopsi esindaja Kaupo Karba. „Otepää MK-l oleme loonud koostöös korraldajatega mugava ja kiire tagastussüsteemi. Kui külastaja on oma topsi kasutanud, saab selle tagastada ühte kahest tagastuspuntist ja pandiraha saab kohe tagasi. See on lihtne, kiire ja aitab kaasa puhtama keskkonna loomisele,“ lisas ta.

Miks on Panditopsi kasutamine oluline?

Panditopsi süsteem aitab eelkõige vähendada ühekordsete nõude kasutamist ja seeläbi ka jäätmeteket. Ühekordsete plastnõude kasutamise asemel suunatakse inimesed korduskasutatavate lahenduste poole. Läbi nende on võimalik edendada keskkonnasõbralikke harjumusi. Panditops tuletab kõigile meelde, et iga väike tegu aitab kaasa suuremale muutusele.

Koos Panditopsiga hoiame Otepää looduse puhtana. Tegu on piirkonna ühe suurima spordisündmusega ja Panditops aitab tagada, et selle toimumise järel ei jääks loodusesse ühekordseid nõusid.