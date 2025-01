FOTOD ja VIDEO | Käed roolile: Scania tõi korraga välja kogu oma veokite paraadi

Alustame põnevaimast ehk elektriveokitest - kui kaua võtab aega nende laadimine, kui kaugele need suudavad sõita, kui suurt koormat vedada? Lööme teema juppideks lahti.

Scania toodab oma veokitele täna nelja erinevat liiki mootoreid, võimu neil vahemikus 210-450kW. Neist mudel EM C1-2 on peamiselt mõeldud lühemate sõitude ja kergemate veokite jaoks ning uusim EM C1-4 pikemate otste tarvis. Siin need mootorid on: