FOTOD | Pompeist leiti rikkale linnakodanikule kuulunud antiikne eraspaa

See leid lisab olulist teavet Pompei igapäevaelu kohta ning avastuste käigus leiti ka teisi ruume, nagu kultuseruum ja pidusaal. Leiud loodetakse peagi Pompei külastajate jaoks avada.

Pompei oli Vana-Rooma linn, mis hävis 79. aastal pKr, kui Vesuuvi vulkaan purskas. Purse kattis linna paksu tuhakihti ja kuumade kividega. Põhiline häving leidis aset vulkaanilise tuhaga kaasnenud kuumade gaaside ja püroklastiliste voolude tõttu, mis olid nii kiired ja intensiivsed, et enamik inimesi ei suutnud põgeneda. Tänu sellele katastroofile säilis Pompeii aga erakordselt hästi. Linna hooned, tänavad, seinamaalingud ja esemed on tuhaga konserveerituna kaitstud, andes unikaalse ülevaate antiikaja igapäevaelust. Ka hukkunute kehad jätsid tuha sisse õõnsused, mis täideti hiljem kipsiga, luues realistlikud skulptuurid inimestest nende elu viimastel hetkedel. Pompei on nüüd üks maailma kuulsamaid paiku, mis pakub väärtuslikku teavet Vana-Rooma kultuuri, arhitektuuri ja igapäevaelu kohta.