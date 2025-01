Instagramis saab nüüd vaadata, mis videod su sõpradele meeldivad

Selle uuendusega saab näha, millised videod on kasutaja sõbrad meeldivaks märkinud ning milliseks kommenteerinud, teatas Instagrami juht Adam Mosseri. „Me tahame, et Instagram ei oleks mitte ainult koht, kus sa tarbid meelelahutuslikku sisu, vaid kus sa selle sisu kaudu sõpradega ühendusi luua saad,“ ütleb Mosseri.

See sarnaneb Instagrami kunagisele vahekaardile, kus sai näha oma jälgitavate tegevust rakenduses. See aga kasutajatele ei meeldinud ning funktsioon kaotati 2019. aastal. Seega on üllatav, et sotsiaalmeediaplatvorm selle uuel näol tagasi tõi.

On võimalik, et kasutajad ei julge enam väga videotega n-ö suhelda, kartes, et nende sõbrad seda näevad.

Teised platvormid, nagu X, on läinud vastupidist teed, varjates kasutajate meeldinuks märgitud postitusi, osaliselt seetõttu, et inimesed vältisid võimalikult piinlikele postitustele reageerimist. Meta ei vastanud Verge’i küsimustele selle kohta, kas kasutajad saavad loobuda sellest, et nende tegevust uues Reels-vahekaardil näidatakse.

Pärast tänast TikToki keelustamist USAs on paljud kasutajad liikunud üle Instagrami, kus on juba aastaid samuti lühivideoid postitatud. Reels on Instagrami versioon TikTokist, kuid paljud loojad ja kasutajad ütlevad, et Reelsi atmosfäär ei vasta TikToki loodud keskkonnale. Kuigi uus funktsioon võib õhutada draamat ja tõmmata mõned kasutajad Reels’ide poole, võib sellel olla ka vastupidine mõju neile, kes ei taha, et kõiki nende huvisid teistele näidetaks.

