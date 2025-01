Mitte ainult TikTok: USAs kadusid ka teised Bytedance’i rakendused

Lisaks TikTokile kadusid rakenduste poest kiiresti kaardimängurakendus Marvel Snap, foto- ja videojagamisplatvorm Lemon8, videotöötlusprogramm CapCut jt. Kuid tundub, et nende rakenduste kasutajaid, kes polnud keelu üksikasjadega kursis, ei hoiatatud rakenduste kadumisest ette. Mitmed Marvel Snapi kasutajad kaebasid, et on mängule raha kulutanud, arvates, et saavad edasi mängida.

Just enne tänase päeva - TikToki keelustamise päeva - saabumist kadus Marvel Snap App Store’ist ja Google Playst, mis on kõige populaarsemad rakenduste poed. PC-mängijate jaoks on mäng hetkel veel Steamis saadaval, kuid paljud mängijad on teatanud, et neid on välja logitud ja ei saa tagasi sisse logida.

Marveli universumis toimuva kaardimängu arendajaks on Californias asuv Second Dinner. Kuid mängu avaldab Nuverse, mis on ByteDance’ile kuuluv ettevõte. Seetõttu kehtib selle suhtes sama sulgemiskorraldus.

X-i avalduses nimetas Second Dinner tühistamist üllatuseks ja ütles: „Marvel Snap ei lähe kuhugi. Me töötame aktiivselt selle nimel, et mäng võimalikult kiiresti üles saada, ja me teavitame teid, kui meil on rohkem infot jagada.“

Teiste ByteDance’i all olevate rakenduste saatus on veel ebaselge. On võimalik, et kõikide eemaldamine võtab aega. Vahepeal on eemaldatud veel Slacki sarnane rakendus nimega Lark, samas kui mõned teised Nuverse’i mängud on veel App Store’is saadaval.

Nimekiri rakendustest, mis keelustamisele minema peaks, on üleval LifeHackeri lehel.

