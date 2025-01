TikTok pole tänasest USA-s enam saadaval

Inimesi, kes olid rakenduse varem installinud, tervitatakse ekraanil hüpikaknaga, millel sisuks tekst: „Vabandust, TikTok pole praegu saadaval. USAs on kehtestatud TikTokki keelav seadus. Kahjuks tähendab see, et te ei saa praegu TikTokki kasutada. Õnneks on president Trump märku andnud, et töötab ametisse astumise järel koos meiega leidmaks lahendus TikToki taastamiseks. Palun püsige lainel,“ vahendab TechCrunch.