Ühendkuningriigis võetakse kasutusele digitaalsed juhiload

Valitsuse sõnul võimaldab tehnoloogia nüüd digitaalsete kaartide näol turvalisemat varianti isikutuvastuseks. Samas rõhutati, et need ei saa olema kohustuslikud ning füüsilisi kaarte ei kaotata.

The Timesi sõnul saab virtuaalset kaarti ühtlasi hakata kasutama poodide iseteeninduses, millega saavad kliendid oma vanust kinnitada teenindajat ootamata.

Eelduste kohaselt saab see digitaalne rahakott olema kaitstud sarnaselt paljude pangarakendustega ning lubab juurdepääsu ainult litsentsi tõelisele omanikule.

See kasutab paljudes nutitelefonides olevaid funktsioone nagu biomeetria ja mitmeastmeline autentimine.

Ühtlasi mainiti, et võimaliku funktsiooniga saaks oma aadressi varjata, näiteks baaris või poes olles.

Uus tehnoloogia ei näi olevat lai digitaalne ID-kaart, nagu on seda varem nõudnud Tony Blair ja lord William Hague. Toona ütles eraelu puutumatuse eest võitleva rühmituse Big Brother Watch juht, et selline samm oleks üks suurimaid rünnakuid eraelu puutumatuse vastu, mida Ühendkuningriigis kunagi nähtud on.