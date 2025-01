Uus elektriauto saab sõita 64 km päevas vaid päikese jõul. Ja see on 50% tõhusam kui Tesla

Aerodünaamiline auto on ehitatud süsinikkiust lehtvormitud ühendist (CFSMC). See koosneb süsinikkiu tükkidest, mis on segatud vaiguga. Kiud annavad materjalile suure tugevuse ja jäikuse, samas kui vaik tagab materjali sidususe ja vormitavuse. Auto disain sisaldab ka nelja päikesepaneeli, mis on paigutatud kapotile, armatuurlauale, katusele ja luugile.