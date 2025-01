Kes pääsesid sel hooajal „Rakett69“ teadusvõistlusele?

ROBIN ÕUNAMÄGI - 18-aastane Robin on Kiili Gümnaasiumi 12. klassi õpilane. Kui mõni mees usub end oskavat ussisõnu, siis Robin tunneb robotite keelt. Möödunud aastal tuli ta Eesti meistriks robootikavõistlusel First Lego League ning korjas Eestit esindades ülemaailmselt võistluselt FIRST Global Challenge lisaks pronksmedali. Samuti valiti Robin ja tema tiim Eesti parimateks õpilasleiutajateks riiklikul õpilasleiutajate konkursil. Leiutise tööks oli“Kompeaistingul põhineva tagasisidega seade vaegnägijatekunstikogemuse parandamiseks“. Tema hobideks on ka elektroonika, arvutid, 3D printimine, 3D kunst, helitehnika, kosmos ja autod.

LUKAS MÜÜRSEPP - 18-aastane Lukas on Hugo Treffneri Gümnaasiumi 12. klassi õpilane. Ta on edukalt osalenud matemaatikaolümpiaadidel. Näiteks võttis ta möödunud aastal eestlaste arvestuses võidu rahvusvaheliselt matemaatikavõistluselt Naboj. Lisaks tegeleb ta rahvatantsu ja investeerimisega.

JAN HENDRIK JÄRVEMETS - 16-aastane Jan Hendrik õpib Tallinna Reaalkooli 10. klassis ning on sel hooajal noorim võistleja. Pärnu Postimees on Jan Hendriku persooniloo pealkirja ilmestanud järgnevalt: „400 puudumist, aga kõik hinded viied“. Ennast „huvikeemikuks“ nimetav noormees on aga tõesti silmapaistev tegija olles oma noore ea juures esindanud Eestit rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil Bangkokis, Euroopa Liidu eksperimentaalteaduste olümpiaadil Luksemburgis ning korjanud paljukõrgeimaid kohti kohalikelt reaalainete olümpiaadidelt Eestis. Tema hobideks on ka klaver, tennis ja uisutamine.

HELENA MAI LANNES - 20-aastane Helena õpib Tartu Ülikooli 2. kursusel arvutitehnikat. Ta on proovinud Raketi saatesse pääseda juba mitmel korral. Visadus on ennast õigustanud ning nüüd võistleb Helena saatessiniste tiimis. Ta on sportlik neiu, kes innustubmehhatroonikast ja disainist. Nii näiteks on ta disaininud ise korvpalli mängiva roboti. Ta lööb aktiivselt kaasa Kaitseliidu kodutütarde tegevuses. Helena hobideks on ka käsikellade mängimine ja orienteerumine.

TIIM ROHELINE

TUULI HANSON - 17-aastane Tuuli on Tallinna Reaalkooli 11. klassi õpilane. Ta on aktiivne noor, kes tegeleb igapäevaselt skautlusega juhtides ka päris oma skaudisalka. Seejuures on ta edukalt esinenud ka erinevatel aineolümpiaadidel matemaatikas, geograafias, inimeseõpetuses jne. Möödunud aastal tõi ta Eestit esindades rahvusvaheliselt maateaduste olümpiaadilt IESO individuaalse pronksmedali. 2022. aastal tuli ta väitluses oma vanusegrupis Eesti meistriks ning 2021. aastal on teda pärjatud Tallinna aasta õpilase tiitliga.Tema hobideks on ka rahvatants ja meditsiin.

HENDRIK PÄRLI - 19-aastane Hendrik on Gustav Adolfi Gümnaasiumi 12. klassi õpilane. Ta on tehisintellekti entusiast, tegeleb Noorettevõtjate klubis ja Tudengisatelliidi tiimis. Hendrik võitis möödunud aastal esimesel rahvusvahelisel tehisintellekti olümpiaadil IOAI Eesti tiimiga hõbemedali. Hendrik on aidanud korraldada „Noorte äri- ja ettevõtluskonverentsi“ ning on oma koolis programmeerimise huviringi juhendaja. Tema hobideks on ka rahvatants ja kosmos.

RALF LAMP - 20-aastane Ralf on TalTechi riistvara arenduse ja programmeerimise 1. kursuse tudeng. Tegemist on aktiivse Läänemaa noormehega, kellel on suur huvi kosmose vastu. Nii tegutseb ta Tudengisatelliidi tiimis tarkvaraarendajana. Gümnaasiumi ajal juhtis ta oma kooli õpilasesindust, lisaks on ta tegelenud näitlemisega ning pälvinud tunnustusi koolinoorte teatrifestivalidelt. Tema hobideks on ka laulmine, võrkpall, tennis, kergejõustik, spikeball ja kokkamine.

KÄRT PÜRN - 18-aastane Kärt on Hugo Treffneri Gümnaasiumi 12. klassi õpilane. Kärti võib tihti leida mõnest laagrist või metsast matkamas, sest ta pühendab paljud oma nädalavahetused just tegemistele Kaitseliidus kodutütrena. Ta valiti ka möödunud aastal Tartumaa aasta kodutütreks ning oma tiimiga võitis ta Kodutütarde vabariikliku patrullvõistluse Ernake. Kärt on osalenud ka Estronaudi võistlusel ning tegeleb vabal ajal tantsimisega.Tema hobiks on ka kunst.

TIIM PUNANE