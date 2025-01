Sai veel tõenäolisemaks, et Eesti superkaamera hakkab kaardistama Kuu lõunapoolust

„Hetkel ei ole olemas piisavalt täpseid kaarte, mis aitaksid planeerida keerulisi pinnalähedasi või maandumismissioone Kuu lõunapoolusele,“ kirjeldas projekti koordineeriva Tšehhi ettevõtte TRL Space Kuu-missioonide projektijuht Kimberly Sofge. Arendatav kaamerasüsteem suudab eeldatavasti luua 50 cm horisontaalse lahutusvõimega digitaalse kõrgusmudeli ka kõige nõrgemate valgusoludega Kuu polaarpiirkondades. Praeguste mudelite madal (1,5- kuni 5-meetrine andmetäpsus) tähendab, et väikesed, näiteks 1-meetrised pinnavormid võivad jääda märkamata. Missiooni LUMI eesmärk on saavutada kuni 10 korda senisest parema lahutusvõimega kõrgusmudel.

Kaamerasüsteemi kitsa vaateväljaga kaamerad on omavahel nurga all nii, et ette vaatav kaamera näeb sama ala varem ja veidi teise nurga alt kui alla vaatav kaamera. Ja see nurkade erinevus võimaldab 3D mudeli luua.

Esialgse plaani järgi koosneb eestlaste loodav kaamerasüsteem kolmest kaamerast: 2x väikese vaateväljaga kaardistuskaamera (lahutus Kuu pinnal 22 cm 20 km kõrguselt), kaamerate vahel on nurk 10-15 kraadi. 1x suure vaateväljaga kaamera, mida kasutatakse piltide lokaliseerimiseks Kuu pinnal, et 3D mudeli kokkupanekul vähem vigu teha.

Projekti lasti teadusjuhi, Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi kosmosetehnoloogia kaasprofessori Mihkel Pajusalu sõnul on see esimene kord, kui Eesti teadlastel on Euroopa Kosmoseagentuuri missioonis nii oluline roll.

„Missiooni eesmärk on umbes paarisaja kilomeetri ulatuses pildistada mitme ülelennuga Kuu lõunapoolust. Selle käigus kogutud andmete põhjal luuakse kõrge lahutusega kõrguskaart, mis aitaks ette valmistada tulevasi mehitatud ja mehitamata missioone Kuule. Kaart võimaldab täpsemalt planeerida ohutuid maandumiskohti ja tegevusi Kuu pinnal, sealhulgas liikumisteekondade valikut. Üheks huvitavaks väljundiks on ka Kuu koopaavauste kaardistamine,“ selgitas Pajusalu.

Kui kõik läheb planeeritult, lendab missioon Kuud kaardistama käesoleva kümnendi lõpus. Enne satelliidi kosmosesse saatmist on aga vaja lahendada rida väljakutseid.

„Suurimaks kitsaskohaks on kogutud andmete Maale tagasi saamine. See info mõjutab kindlasti ka mudeli kvaliteeti. Kuu andmesidevõrgustik on loomisel, kuid hetkel seda veel ei ole,“ rääkis Pajusalu.

Maailmas on käimas uus võidujooks Kuule jõudmise nimel ning ka Tartu observatooriumis on Kuu uurimine olulisel kohal.

„Arendame Kuule missioonijuhtimissüsteemi, osaleme autonoomse kuukulguri prototüübi loomisel projektis GALEON ning ehitame ka kulgurit nimega KuupKulgur. Need projektid kõik vajavad täpseid andmeid Kuu kohta, mistõttu on missioonilt LUMI saadav teave meile mitmel viisil väga väärtuslik,“ selgitas Pajusalu. Tartu observatoorium on osalenud LUMI konsortsiumis juba ligi kaks aastat ning nüüd on projekt jõudnud ametlikult arendusse.