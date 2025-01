INTERVJUU | Välisministeeriumi kõrge ametnik ohust merel: kui on vaja tegutseda, siis Eesti on kindlasti selleks valmis

Maailmas on täna kokku umbes 40 riiki, kes moodustavad sanktsioonikoalitsiooni. Sealhulgas Euroopa Liit, kuhu kuulub 27 riiki. Lisaks USA, Kanada, Austraalia, Uus-Meremaa, Jaapan, Lõuna-Korea, Ühendkuningriik, Ukraina ise ja Euroopa Liidu sanktsioone rakendavad Norra, Island, Šveits.

Elias-Hindoalla märgib, et kui me ideaalis võiksime sanktsioone kehtestada ÜROs ja seda võiks teha julgeolekunõukogu, siis ilmselgetel põhjustel – Venemaa on selle alaline liige – ei ole võimalik seal Venemaa suhtes sanktsioone kehtestada.

Kuigi sanktsioonid on eri riikidel pisut erinevad on eesmärk kõigil üks: survestada Venemaad nii palju kui võimalik, et avaldada mõju tema majandusele ja võimekusele sõda pidada.

Kui vaadata sanktsioonikehtestajate pildil Eestit, siis ka me rakendame üksnes täies ulatuses seda, mida Euroopa Liit on kokku leppinud või oleme üksi või kellegagi koos kehtestanud täiendavaid sanktsioone?

Eesti rakendab täielikult Euroopa Liidu sanktsioone, sest Euroopa Liidu õigus on meile otsekohanduv. Harva kehtestame Euroopa Liidu sanktsioonide rakendamiseks rakendusakte. Eestil on olemas ka rahvusvahelise sanktsiooni seadus, mis tähendab, et meil on võimalik kehtestada ka riiklikke sanktsioone. Ja me oleme seda ka teinud.

Meil on üheksa vabariigi valitsuse sanktsiooni ja neist pooled puudutavad Vene agressiooni.

Näiteks kehtib meil Venemaa ja Valgevene relvajõududega liitumise keeld. Lisaks on kehtestatud Venemaa maagaasi ja veeldatud maagaasi impordikeeld Eestisse, seda on teinud ka Läti ja Leedu. Vabariigi valitsuse sanktsiooniga on keelatud ka Yandexi teenuste osutamine Eestis.

Lisaks on kehtestatud Venemaa ja Valgevene kodanikele viisade ja lühiajaliste töölubade andmise piirang. See piirang näeb ette ka teatud erandid, näiteks sugulaste külastamine.

Euroopa Liidu sanktsioonidele lisaks kehtestame me riiklikke sanktsioone siis, kui Euroopa Liidus ei ole konsensust mõne meetme võtmiseks või meil on riiklik julgeolekuhuvi.