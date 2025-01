„Kasutas relvasüsteemid täielikult ära.“ Lendur selgitab, miks on kuue Vene raketi allatulistamine valdkonnas kõva sõna

Ukraina F-16 piloot tegi hiljuti ajalugu, tulistades ühe missiooni jooksul alla kuus Vene tiibraketti. See erakordne saavutus ei ole pelgalt tehnilises mõttes muljet avaldav, vaid sümboliseerib ka Ukraina õhujõudude arengut ja valmisolekut võidelda Venemaa ülekaaluka sõjalise jõu vastu. Ukraina õhuvägi, mis veel hiljuti tugines vaid nõukogudeaegsetele lennukitele, on lühikese aja jooksul õppinud kasutama lääne tipptasemel tehnoloogiat, sealhulgas F-16 lennukeid, mille tõhusust on nad nüüd ka maailmale tõendanud.