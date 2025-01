TUNNE TEADLAST | Ingrid Ruudi: soovin, et inimesed oskaksid nõuda ja luua paremat, mitmekesisemat ja hoolivamat ruumi

Lisaks toimetan ajakirja „Kunstiteaduslikke uurimusi“ – see ei ole muidugi otseselt minu enda teadustöö. Pigem on see tingimuste loomine teistele uurijatele, nende toetamine ja inspireerimine, et toetada kogu valdkonna arengut ja pakkuda kohta aruteludeks. Nii et olen väga uhke kõigi oma autorite üle. Ajakirja toimetamine toob muidugi pidevalt esile dilemma, kas teha teadust eesti või inglise keeles. Ühelt poolt on väga oluline olla dialoogis teiste kunsti- ja arhitektuuriajaloolaste ning Ida-Euroopa uurijatega maailmas, teiselt poolt pean ikkagi väga tähtsaks, et säiliks ja edeneks oskus rääkida asjadest heas eesti keeles. Praeguseks lahenduseks on kakskeelne ajakiri, kus täisteksti keele-eelistus on autori valik ning põhiteksti täiendab põhjalik resümee teises keeles. Lisaks tõlgime igasse numbrisse mõne olulise klassikalise või tänapäevase teooriaartikli. Autorite stiilid on muidugi erinevad, aga usun väga ka sellesse, et akadeemiline tekst ei pea olema kuiv ja raskesti ligipääsetav. Üldises plaanis püüan panustada sellesse, et ajakiri oleks avatud mitmesugustele nägemustele kunstiteadusest ja dialoogis ka aabervaldkondadega.