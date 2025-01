Mõjutaks miljoneid inimesi: arstid soovivad, et ülekaalulisus meditsiinilise seisundina ümber mõtestataks

Arstid ja tervishoiueksperdid on tõstatanud vajaduse muuta ülekaalulisuse määratlust, et seda käsitletaks senisest täpsema ja nüanssirohkemana. Ekspertide sõnul tugineb praegune diagnoosimissüsteem liigsel kehamassiindeksil (KMI), mis ei suuda piisavalt hästi eristada erinevaid kehalise seisundi nüansse. KMI põhjal ülekaalulisuse diagnoosimine jätab tähelepanuta olulised tegurid, nagu inimese üldine tervislik seisund, rasva jaotumine kehas ning võimalikud terviseriskid. Selline kitsas lähenemine viib sageli ülediagnoosimiseni ja võib põhjustada tarbetut ravi, sealhulgas ravimite väljakirjutamist. Ajakirjas The Lancet Diabetes & Endocrinology avaldatud raporti toetuseks andsid allkirja rohkem kui 50 meditsiinieksperdi üle kogu maailma.

Ekspertide ettepanek on käsitleda ülekaalulisust mitmekülgsemalt ja jagada see kaheks kategooriaks: varajaseks ja tervistkahjustavaks. Varajane ülekaalulisus viitab seisundile, kus inimese kehamassiindeks võib küll viidata ülekaalule, kuid terviseprobleeme veel ei esine. Sellisel juhul soovitatakse pigem keskenduda tervislike eluviiside toetamisele ja ennetusmeetmetele, ilma et oleks vaja kasutada ravimeid või kirurgilist sekkumist. Kliiniline ülekaalulisus aga tähendab, et ülekaal põhjustab juba kroonilisi haigusi, nagu südame-veresoonkonna häired, diabeeti või liikumisprobleeme. Sellistele patsientidele tuleks pakkuda sihipärast ravi, mis võib hõlmata ka ravimite ja meditsiinilise sekkumise kasutamist.

KMI-d kui ainsat mõõdupuud peetakse üha enam ebatäpseks ja ebapiisavaks, kuna see ei erista lihasmassi rasvast ega hinda siseorganite ümber kogunevat ohtlikku rasva. Eksperdid rõhutavad, et tervisliku seisundi hindamisel peaks keskenduma pigem rasva paiknemisele, näiteks vöö- ja puusaümbermõõdu suhtele, ning inimese üldisele tervislikule seisundile. Täpsem hindamissüsteem aitaks arstidest ja patsientidest paremini aru saada, kas ja millises ulatuses ülekaal inimese tervist mõjutab.