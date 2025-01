Ülimalt alahinnatud, kuid väga tõhus. Mis on Baba-Jagaa ja miks ta külvab Ukrainas Vene vägedes palju õudust?

Baba-Jagaad on rasked pommitajadroonid, mida Ukraina on Vene armee vastu edukalt kasutanud. Neid peetakse üheks sõja alahinnatumaks relvaks, sest tegutsevad peamiselt öösel ja termopiltidega dokumenteeritud rünnakud ei tekita sama visuaalset efekti kui need, mida teevad päevavalguses FPV- või väikesed pommitajadroonid. Hoolimata sellest on nende mõju märkimisväärne ja Vene vägede kaotused nende tõttu suured.