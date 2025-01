Hartmani kavatsus tõstab taas rongipiletite hindu – sel korral ainult Tallinnas

Elron plaanib uues hinnakirjas senisest enam kasutada ka nõudluspõhist hinnastamist, mistõttu võib eeldada, et inimeste töölemineku ja töölt koiutuleku aegadel on märksa kallim sõita, kui päevasel või hilisõhtusel ajal.

„Tallinna linnas seevastu valitseb siiani vastupidine olukord, kus Tallinna linn ise küsib mittetallinlaselt ühistranspordiga sõidu eest 2 €. Seevastu rongiga sõit Tallinna piires maksab hetkel piletimasinast ostes 1,71 €, ehk on odavam kui linna tariif. Sisuliselt tähendab uus piirhind seda, et linn hakkab tallinlaste rongisõitude eest maksma sama palju, kui ta ise mittetallinlastelt bussi ja trammisõitude eest Tallinnas küsib. Seega on taoline hinnakujundus õiglane. Piirhind 2,2 €, ehk 20 senti rohkem kui Tallinna elektrooniline pilet, on vajalik seetõttu, et rongis antakse elektroonilisele piletile võrreldes sularaha eest ostetava piletiga soodustust. Piletihind 2,2€ kehtib seega üksnes klienditeenindaja käest näiteks sularaha eest ostetud pileti kohta. Piletimasinast piletit lunastades saab selle kätte odavamalt,“ kõlab Hartmani kommentaar.

Rongiliiklusele on selle aasta eelarve järgi ette nähtud 8,6 miljonit eurot vähem raha. Elron saab aga kahe aasta jooksul 16 uut rongi ja need tuleks sõitma panna. See tähendab rongiliikluse tihendamist. Inimeste omaosalus on rongisõidul aga keskmiselt vaid 38% rongisõidu kogukulust ehk et riiklik reisirongiliiklus Eestis on väga selgelt väga kahjumlikult korraldatud tegevus.