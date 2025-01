„Ukraina sai sellega endale viis aastat juurde.“ Kes võitis kümme aastat tagasi Donbassi sõja pealahingu Debaltseves?

Debaltseve lahing, mis kestis 2015. aasta jaanuari keskpaigast veebruari lõpuni, oli Donbassi sõja üks olulisemaid ja laastavamaid sündmusi. See tõi esile konflikti keerukuse ja mõlema poole valmisoleku kanda suuri kaotusi, et saavutada strateegiline eelis. Põhimõtteliselt mängiti Debaltseves läbi stsenaarium, mis on 2022. aastal alanud sõjas kordunud Bahmutis, Avdijivkas ja paljudes teistes Ida-Ukraina linnades. Debaltseve kui oluline transpordisõlm, mis ühendab Donetski ja Luhanski piirkondi, mängis 2014–2015 võtmerolli nii venelaste kui ka ukrainlaste jaoks.