Ukraina armee ümber on lõkkele löönud järjekordne suur skandaal. Ukraina armee ülemjuhatus andis korralduse viia üle suurel hulgal Ukraina lennuväe ja õhutõrje tehnilist personali ja spetsialiste üle jalaväeüksustesse. Seda kinnitasid avalikus pöördumises 114. õhuväebrigaadi tehnikud. Brigaadi seersant Vitali Horževskõi teatas, et 218 inimest, peaaegu kõik brigaadi lennutehnikud, suunatakse jalaväeüksustesse. Varem oli samast üksusest juba jalaväkke üle viidud 250 meest.

See muudab brigaadi, mis muidu on relvastatud MiG-29 hävitajatega, peaaegu võitlusvõimetuks, kuna vajalik hooldus ja tehniline tugi muutuvad võimatuks ilma vastavate spetsialistideta. Peale Ukraina lennuväe tehniliste spetsialistide on üleviimine puudutanud ka õhutõrjeüksusi, sealhulgas sõja ajal välismaal väljaõppe saanud õhutõrje raketikomplekside operaatoreid ja radarite spetsialiste.