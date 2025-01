„Rakett69“ külaliskohtunik Ines: ülesanded olid parajad pähklid!

Võtetelt jäi talle väga hea mulje. „See sütitav sära noorte silmis ja lõputu entusiasm olid nii ägedad! Osalejad olid tõeliselt andekad ja laia silmaringiga ning see tekitas väga positiivse tunde. Lahe uus põlvkond on peale kasvamas.“ Ines koos kaaskohtunike Elina Borni ja Jalmar Vabarnaga said ka privaattuuri, kus kõik ülesanded enne põhjalikult lahti seletati. „Need olid ikka parajad pähklid!“ arvab lauljanna.

Oma kooliaega meenutades tunnistab Ines, et oli Väike-Maarja Gümnaasiumis pigem keskmine õpilane. „Mingil hetkel tuli laiskus sisse ja hinnetesse siginesid ka kolmed-neljad. Aga olin selles osas korralik, et asjad olid alati tehtud.“Reaalained ei olnud tema lemmikud, aga õnneks juhtusid õpetajateks väga kihvtid inimesed. „Matemaatika ei ole minu maailm, aga meil oli väga tore õpetaja - range ja õiglane. Ta suutis kõik olulise väga hästi selgeks teha,“ on Inesel meeles. Ka füüsikat õpetas pedagoog, kellega tal hästi klappis.Tõeliselt inspireeriva õpetajana meenub naisele ka muusikakooli klaveriõpetaja. „Mingil hetkel ma ei viitsinud enam kodus liiga palju harjutada, aga uue klaveriõpetajaga tekkis väga mõnus inimlik kontakt ja ta võttis mind pigem sõbrana, tänu temale leidsin uue tee õpinguteni.“ Ines leiab, et hea pedagoog ongi see, kes näeb õpilase taga inimest - ja laps tunneb selle ära.Teadusest on aga naisele oma karjääris mitmel moel kasu olnud. „Häälepaelad on ju lihased, mida tuleb vormis hoida, soojendada, venitada, niisutada jne - et oleks hea laulda. Sellisted teadmised on lauljale väga vajalikud.“