Jalmar Vabarna meenutab kooliaega: kui oli vaja mässata, siis mässasin

Muusik hindab väga nõuannet, mille sai ülikooli õppejõult: „Analüüsi seda lugu, mis sul nii hea on ja mõtle, mida head saad sellest loost ka teistesse lugudesse panna.“ „See lugu kusjuures oli „Kergotamine“, millest sündis ka „Rakett69“ avasaate ülesanne panna kokku pink. Tõesti, enam kui 15- aastane lugu toimib jätkuvalt igast asendist ning siit on nii mõndagi kopeerida ka mujale.“

Kõige ägedamaks õpetajaks peabki Vabarna just keemiaõpetajat, kes oskas balansseerida konkreetsuse, nõudmiste ning kiitmise vahel. „Inspireeriv õpetaja oskab panna õpilase mõtlema nii, et õpilase silmad ka taipamistest särama lähevad! Oma poja peal teen tihti neid katseid, et küsin temalt küsimusi, kuniks ta ise loogiliselt lahenduseni jõuab. See on nii võimas tunne, kui laps mõistab, et ta ise ülesandest jagu saab.“

Mees tunnistab, et kooliajast on mälestusi palju, kuid enim on meelde jäänud vahetundides peetud korvapallimängud. „Mängisime vahetundides pidevalt ühte konkreetset väljaviskamismängu, kõik klassid segamini, suured poisid, väiksed poisid. Vabaviskejoonelt visatakse kahekesi koos ning see, kes essana sisse saab, läheb järjekorra lõppu, teine langeb välja. Mõelda vaid, et suur osa kooliõpilastest kihutas esimese asjana vahetunnis võimlasse, et saaks liikuda,“ muigab Vabarna.

„Rakett69“ saates fookuses oleva teadusmaailmaga on muusik ka ise otseselt ülikoolis kokku puutunud. „Üritasime noodistada vanu pillimehi, kellest igaüks justkui oma joru ajas. Süstematiseerisime ning kasutasime teatud sorti analüüsivat noodistamistehnikat ning püüdsime siis vahet teha, mida ühe või teise küla pillimees mõtles ja miks ta nii mõtles. Vanasti häälestati torupilli samblaga, no võite ise arvata, kui põnev see siis oli.“

Nüüd saab ta peagi mingil moel uuesti kooliteed käima hakata, sest sügisel läheb vanem poeg Villem kooli. „Ootan seda aega väga, sest ausalt öeldes tahaks mingis mõttes uuesti vundamendi tasandile minna. Eks see infoühiskond on aju ikka korralikult kärsatanud ning vahel tunnen, et tahaks sellele restarti! Back to the basics on ka muusikas väga levinud ning annab mängukindlust juurde!““

Mehele meenub hiljuti tema tegemisi jälgimas käinud noor töövari, kes väitis, et tema ülikooli ei taha minna, ta tahaks elu hakata elama. „Päeva lõpuks jõudsin temaga arusaamani, et ülikool ongi elu ning elu saab elada ka õppides. Ehk siis õppige, õppige, õppige. Mina ise jätsin peale kõrghariduse omandamist ülikoolis magistrisse minemata, lootes, et küll paari aasta pärast lähen aga näe, nii kui pooleli jätsin, kadus ka huvi. Ehk siis peale gümnaasiumi kindlasti ülikooli katsetele ja ülikooli!“ soovitab ta nii saatesse kandideerinud kui ka kõikidele teistele noortele. Oma külaliskohtuniku rolli „Rakett69“ saates meenutades sõnab muusik, et noorte tegutsemist oli väga põnev jälgida. „Mõned tuiskasid, mõned olid liiga kaalutlevad. Mõned tegid kätega, mõned ajudega. Väga põnev oli erinevaid inimesi näha mõtlemas!“

Vabarna arvates on „Rakett69“ põnev ja hariv üheaegselt. „Saade inspireerib kindlasti ka lapsevanemaid, kes omakorda siis peaksid inspireerima oma lapsi. Meelelahutust on telemaastikul küll ja veel, „Rakett69“ loob aga harivat väärtust ning see on väga oluline!“

„Rakett69“ saatesari valmib Eesti originaalformaadi põhjal Eesti Teadusagentuuri ja produktsioonifirma Vesilind koostöös. Projekti rahastab Eesti Teadusagentuur Euroopa Liidu kaasrahastusel. Teadusvõistlus alustas ETV ekraanil esmakordselt 2011. aastal. Kõik senised 14 hooaega on leitavad Jupiteris https://jupiter.err.ee/1038463/rakett-69.

