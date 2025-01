„Vene tankid lihtsalt põgenevad.“ Ukrainlased on saavutanud sõjaväljal eelise tankide kasutamises. Kuidas see neid aitab?

Esimest korda Venemaa 35 kuud kestnud Ukraina-vastase sõja jooksul võivad ukrainlased tankide poolest ülekaalus olla. Kuid ainult mingites rindelõikudes. „Meie tankid suudavad tegutseda ainult varjatud positsioonidelt,“ kurtis Venemaa blogija Vault 8 pikas postituses. Ta kirjutas, et Vene tankid on sunnitud tulistama maskeeritud positsioonidelt, mis asuvad kilomeetrite kaugusel rindejoonest. Seega on Venemaa tankid sisuliselt muutunud ebatäpseteks haubitsateks – mitte rünnakut juhtivateks soomusmasinateks, milleks need on loodud. Vault 8 kirjutas ka, et Ukraina tankid tegutsevad „palju vabamalt“. Kõik tulenevat droonide tegutsemisest. „Vaenlane on saavutanud piisava ulatuse ja mitmekesisuse oma droonides ning on lihvinud nende kasutamise taktikat,“ selgitas blogija. Rindejoone mistahes osas, kuhu ukrainlased on suutnud paigutada kaks kompaniisuurust droonigruppi, kummaski mõni tosin operaatorit, „ei jõua Venemaa tankid lihtsalt rünnaku alustamiseks vajalikule joonele,“ väitis blogija. Tema sõnul hävitavad droonid tankid kilomeetrite kaugusel kontaktjoonest.