Euroopa aasta autoks valiti Renault 5 ja Alpine A290

„Grupi, Renault brändi ja Ampere’ töötajad tunnevad kõik tohutut uhkust, et võitsime teist aastat järjest maineka Aasta Auto auhinna. Renault 5 E-Tech Electric on auto, mis toob Euroopasse suuri muutusi. See muudab elektrisõidukid ihaldusväärseks ja inspireerib emotsioone. Samal ajal oli see loodud meie klientidele lisandväärtuse pakkumiseks. Kui on üks auto, millel on potentsiaali elektrisõidukite turgu muuta, siis see on see,“ ütles Renault brändi tegevjuht Fabrice Cambolive.