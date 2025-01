Uus auto Eestis: linnamaastur BMW X3 – veel suurem ja luksuslikum, ent ka säästlikum

Auto näeb tõesti suur välja ja ka on seda. Uue X3 pikkus on 4,755 meetrit ehk et auto on pikkusesse kasvanud 34 millimeetri jagu. Laiuse näitajaks on 1,92 meetrit ehk kasv on olnud 29 millimeetrit. Teljevahe (2865 mm) on eelkäijaga võrreldes praktiliselt sama.