„Kui on oht vangi sattuda, võtavad granaadi pea alla.“ Ekspert räägib, miks on põhjakorealased osutunud väga ebamugavaks vastaseks

Vähemalt 300 Põhja-Korea sõdurit, kes saadeti osalema Venemaa-Ukraina sõjas, on hukkunud ja veel umbes 2700 on saanud haavata, kirjutab Yonhap viitega Lõuna-Korea luureteenistus (korea keeles Gukga Jeongbowon) andmetele. Lõuna-Korea luureteenistus selgitab kaotusi sellega, et Põhja-Korea sõdurid ei mõista tänapäevast sõda. Luure järeldused põhinevad ukrainlastelt saadud videomaterjalidel, mis kinnitavad põhjakorealaste lahingutes osalemist. 2024. aasta detsembris teatas luureteenistus, et Kurski oblastis hukkus 100 Põhja-Korea sõdurit ja umbes 1000 sai haavata. 9. jaanuaril avaldas president Volodõmõr Zelenskõi andmed, et Põhja-Korea on Ukraina sõjas kaotanud 4000 sõdurit haavatute ja hukkunutena.