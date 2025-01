Senine rekord purustatud: vanim Telia võrgus töötav mobiiltelefon pärineb 1992. aastast

Kui eelmise aasta alguses osutus vanimaks töötavaks telefoniks 30-aastane Nokia 2110 mudel, mis oli toodetud 1994. aastal, siis tänavu on liider vahetunud.

„Mõnevõrra üllatuslikult on meie võrku ilmunud Ericsson GH174, mille tootmine algas 1992. aastal. Seega võib vanim Telia Eesti võrgus töötav mobiiltelefon olla lausa 33-aastane,“ ütles Telia tehnilise teeninduse juht Tanel Peep

Lisaks töötab Telia võrgus endiselt ka terve rida vanu Nokia mudeleid. Endiselt on aktiivne üks Nokia 2010 mudel ja üks Nokia 2110 mudel (mõlemad aastast 1994). Nokia 2110i mudeleid leiab 3 tükki (aastast 1995). Nokia mudeleid 1610 (1996) ja 1611 (1997) töötab Telia Eesti võrgus aga vastavalt 6 ja 9 tükki.

Peebu hinnangul võib arvata, et mõned kliendid on otsustanud oma kapinurkadest ja sahtlipõhjadest välja otsida mobiiliajastu algusaegade seadmed ning need taas sisse lülitanud.