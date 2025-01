FOTOD | „Rakett 69“ 15. hooaeg startis hittide saatel

Teise ülesande juures ootas noori lauljanna Elina Born. Väljakutse oli inspiratsiooni ammutanud Stig Rästa ja Elina loo „Goodbye to Yesterday“ avalausest „I woke up at 6 AM“ – nimelt tuli alusel ühendada juhtmed etteantud skeemi järgi nii, et tabloole ilmuks number 6. Ka siin oli võistlejaid, kes sellega lenneldes hakkama said, kuid nii mõnigi kord ei näinud 6 välja päris korrektne. Viimases võistluspunktis oli end valmis sättinud Jalmar Vabarna, kes kutsus osalejaid kergotama. Kerk on seto keeles pink ning ülesandeks oligi kahest plaadist ning pulkadest kokku panna pink. Loogiline mõtlemine ja katsetamine tõi sobivaid lahendusi, kuid paljudel võistlejatel jäi soovitud tulemus saavutamata.