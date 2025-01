Akadeemik selgitab, miks jääb Eesti elanike IQ viimase uuringu järgi kuhjaga Venemaa elanikele alla

Kuu alguses avaldati iga-aastane ülemaailmne riikide keskmise IQ taseme edetabel. See koostatakse rahvusvahelise intelligentsustesti tulemuste põhjal ja seda uuendatakse igal uuel aastal jaanuari alguses. Edetabelisse on kaasatud 127 riiki, mille kohta olid andmed kättesaadavad. Uuring põhineb 1 393 066 inimesel üle maailma, kes tegid sama testi veebisaidil 2024. aastal. Selgub, et ülemaailmne keskmine IQ näitaja on 100.