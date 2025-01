Marokost leitud olulised mosauruse fossiilid võivad olla võltsingud

Teadlased tahavad teha jäänustele kompuutertomograafilisi uuringuid, et kontrollida, kas 72,1 kuni 66 miljoni aasta vanune lõualuu on tõeline, pärast seda, kui nad on leidnud mitmeid lahknevusi, mis viitavad sellele, et tegemist on võltsinguga.

„Kui see fossiil on tõepoolest võltsing, tuleks avaldatud kirjanduses kindlaks teha, et tegemist on võltsinguga,“ ütles uuringu juhtivautor Henry Sharpe.

Algse uuringu taga olevad teadlased kirjeldasid liiki nimega Xenodens calminechari osalise lõualuu ja nelja terava hamba põhjal, mis kaevandati välja Maroko Khouribga provintsis asuvast fosforiidikaevandusest. Just need hambad ajendasid töörühma 2021. aastal liiki kirjeldama ning on uues uuringus kõige olulisem tõend, mis viitab võltsingule.

Mosaurused olid röövloomad, kes elasid meredes kriidiajastul (145 kuni 66 miljonit aastat tagasi). Neid leidus väga erinevates suurustes - nad olid 3 kuni 15 meetrit pikad. Ühtlasi olid neil erinevate kujudega hambad olenevalt nende toitumisest. 2021. aasta tiim väitis, et sellel liigil olid väikesed, lühikesed, teravad hambad, mis olid ühtlasi omased mõnedele nelja jäsemega selgroogsetele.

See püüdis Sharpe’i tähelepanu. See, mis algas kriitilise ülevaatena, tõi esile murettekitavaid vastuolusid mosasauruse bioloogias, millele lisandusid kahtlused fossiili päritolu suhtes.

Mosasaurusel istuvad kaks hammast ühes hambasombus. See on vastuolus kõigi teiste teadaolevate mosasauruste liikidega, kus igal hambal on oma hambasomp, selgub uuest uuringust.

Lisaks sellele ei asetse kaks hammast lõualuus ühtlaselt, vaid nende ühel küljel näib olevat veidi materjali ehk nn „mediaalne kattuvus“, mis ulatub üle hammaste. Sellist kattuvust ei tohiks normaalsete mosasauri hammaste arengus esineda. „See on tohutu viide võimalikule võltsingule,“ ütles uuringu kaasautor Mark Powers.

Fossiili ei kaevandanud paleontoloogid ja fosforiidikaevandus, kust see leiti, pärineb piirkonnast, mis on tuntud võltsitud tunnustega fossiilide poolest.

Sharpe ja tema kolleegid lootsid fossiili skaneerida, et teha kindlaks, kas tegemist on võltsinguga, kuid 2021. aasta töö juhtivautori Nick Longrichi poole pöördumine fossiili kohta osutus problemaatiliseks. Teadlased loodavad varsti kompuutertomograafiliseks uuringuks loa saada.

