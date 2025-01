2024 oli kogutud andmete järgi kõigi aegade kuumim aasta. Globaalne soojenemine on ületanud kokku lepitud piiri

„Me oleme nüüd Pariisi kokkuleppes määratletud 1,5 ºC taseme ületamise äärel ja viimase kahe aasta keskmine on juba üle selle taseme,“ ütles Euroopa ilmateenistuse ECMWF kliima strateegiline juht Samantha Burgess oma avalduses.

Kahekraadist kliimasoojenemist peetakse oluliseks lävendiks, kuna sellest suurem soojenemine suurendab oluliselt hävitava ja pöördumatu kliimakriisi tõenäosust. See tähendaks enamiku Gröönimaa ja Antarktika mandrijää kokku varisemist ning ekstreemseid kuumalaineid, põudasid ja ilmastikuolusid üle maailma.

2015. aasta Pariisi kliimakokkuleppes lubasid 195 riiki hoida globaalset temperatuuri tõusu olulisalt alla 2 kraadi, eelistatavalt alla 1,5 kraadi. Kuna see eesmärk viitab enam kui kahe aastakümne keskmisele, ei tähenda uudis, et kokkulepe on kehtetu, kuid seab eesmärgi saavutamise kahtluse alla.