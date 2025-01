Eesti rindereporterid Ukrainas: droonide tõttu on meie töö raskem. Keegi ei taha enda kaela surnud ajakirjanikku

„Ma Ukraina väe sõjalisi taktikaid avaldada ei saa - juhuks, kui mõni venelane loeb,“ rääkis Delfile Ukraina sõda kajastav Roman Starapopov. „Mina näiteks ei tee kunagi intervjuusid sõjavangidega. See on minu põhimõte. See on inimene, kelle elu talle ei kuulu,“ lisas Eesti Rahvusringhäälingus töötav Anton Aleksejev, kes teeb uudiseid nii eesti- kui ka venekeelsele „Aktuaalsele kaamerale“.