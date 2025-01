Reinsalu selge lubadus: automaks on ajutine

„Ma saan pakkuda inimestele lootust. Elage täna Eestis nõnda, et see automaks on ajutine maks. Ärge tehke oma pikaajalisi majanduslikke otsuseid teadmises, et see maks jääb püsivalt õhku. Üks esimesi asju, mida me teeme, kui Isamaa kunagi võtab vastutuse riigi juhtimise eest, on automaksu tühistamine,“ ütles Reinsalu täna hommikul Kuku raadio hommikuprogrammis.