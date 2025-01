„Koos sellega lendaks linn tükkideks.“ Ekspert selgitab, millise löögi annaks Vene sõjamasinale Engelsi kütuselao hävimine

Ööl vastu 8. jaanuari ründasid Ukraina droonid Saratovit ja Engelsit, tabades eriti tähtsat objekti – Engelsi kütusebaasi Kristall , kus hoitakse lennuväebaasi Engels-2 strateegiliste pommitajate tarbeks mõeldud kütust. Sellest baasist lendavad pommituslennukid regulaarselt Ukrainasse. Tulekahju lõõmab edasi ja on põhjustanud kahe tuletõrjuja surma ning ulatuslike kahjude tõttu kehtestati Engelsi linnas eriolukord. Viimastel andmetel on olukord muutunud halvemaks ja tuli levib.

Ekspertide hinnangul on rünnak strateegiliselt oluline, kuna see kahjustab Vene pommitajate kütusetaristut ja muudab nende logistika keerulisemaks. Ukraina sõjavägi lähetas eriti olulise sihtmärgi pihta ligikaudu 30 drooni, millest Vene õhutõrje suutis väidetavalt alla tulistada ainult 11 – see viitab Vene õhutõrjesüsteemi vähesele efektiivsusele. Seega põhjustas isegi väike hulk läbi murdnud droone venelastele raskeid tagajärgi, sest pommitajad ja nende kütuse hoidlad on Venemaa strateegilise võime seisukohalt otsustava tähtsusega.