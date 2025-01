VIDEO | Emeriitrektor Keevallik: probleem on ülitõsine – meil ei jätku enam eestlasi doktorantuuri

„Me oleme praegu olukorras, kus meil ei jätku eestlasi doktorantuuri. See on ülitõsine probleem. Ma pean kahetsusväärselt ütlema, et ka tehnikaülikoolis on paarkümmend professuuri, mida me ei suuda täita eestikeelsete inimestega,“ ütles Andres Keevallik üleeile Eesti teaduste akadeemia presidendi Mart Saarma inauguratsiooniürituse raames peetud kõnes.