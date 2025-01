Datel laiendas tegevuse Hispaaniasse

„Usun, et meie uus teenus leiab laialdast kasutust, kuna läbirääkimised on käimas veel mitme omavalitsusega,“ ütles Dateli kosmosevaldkonna juht Oliver Stimmer.

Datel arendab oma kaugseire teenust Euroopa Kosmoseagentuuri Incubed programmi raames, selle kogumaksumuseks on 509 659 €. Projekti eesmärkgiks on viia teenus lõplikku tootevalmidusse, sealhulgas on kavas töövoogude automatiseerimine ja tehisintellekti laialdasem kasutuselevõtt. Projekti lõpptähtaeg on märts 2026.