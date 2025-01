Kohutav: ookeani soojalaine tappis neli miljonit lõunatirku

Analüüsitud andmed ei viita, et arvukuse muutuse tingis lindude lahkumine teistele aladele – tõestust on leidnud seos lühiajalise soojalainega 2015.–2016. aasta talvel. Viimane on kinnitus, et kiire kliimamuutus võib ulatuslikult mõjutada ka majanduslikult olulisi liike (eelkõige kalu), samuti on see teadaolevalt esimene tõend, kuidas kliima kiire muutumine mõjutab märkimisväärselt merelinde.