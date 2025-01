KUULA | Euroopa Komisjon tunnustas kaht Eesti haridusprojekti

Me leidsime, et koolis on vaja teatud valupunktid lahendada,“ selgitab projekti Kaider Vardja. „Soovisime ühendust rohkem Euroopaga ja muuta oma õppekava.“

Maardu Gümnaasiumi õpilastele avaldas projekt mitmekülgset positiivset mõju. Õpetamise kvaliteedi paranemisega on paranenud ka õpitulemused ning õppeainete tähtsus on kasvanud. Gümnaasiumiastmesse on lisandunud rohkem valikainete kursusi ja algatatud on uusi rahvusvahelisi projekte, mille kvaliteet on samuti tõusnud. Õpilaste keskkonnateadlikkus, kultuuriline teadlikkus ja sallivus on suurenenud, lisaks on nad saanud uusi teadmisi teistest riikidest, mis toetab neid tulevastes õpingutes ja karjäärivalikutes.