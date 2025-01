Vanadel roomlastel oli väiksem IQ. Teadlased avaldasid selle põhjuse

Värske uuring näitab, et plii saaste võis põhjustada Rooma impeeriumi rahvastiku keskmise IQ langust kuni kolm punkti võrra. Plii oli antiikajal laialdaselt kasutusel – seda leidus nii lauanõudes, värvides, kosmeetikas kui ka õhusaastes, mis tekkis hõbeda ja plii kaevandamisel ja sulatamisel. Plii on teatavasti inimesele väga ohtlik, kuna see on mürgine raskmetall, mis mõjutab kehas mitmeid talitusi, eriti närvi-, vereloome- ja kardiovaskulaarsüsteemi oma.