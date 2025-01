„2022. aastast on tehtud tohutuid vigu.“ Kas kärisev Ukraina armee suudab vastu pidada veel ühe sõja-aasta?

Miks kaotab Ukraina armee venelastele oma positsioone? Selle kohta on palju selgitusi lääne abi puudumisest selleni, et lääne poliitikutel pole tahet, et Ukraina võidule aidata. Reaalsus on aga palju keerulisem. Paljud Ukraina sõjaväe probleemid tekkisid juba enne 2022. aastat ja on 2025. aastaks märkimisväärselt süvenenud. Mobiliseeritutest koosnevas sõjaväes, kus mobiliseeritud on asendanud aastatel 2014–2022 Donbassi lahingutes kujunenud Ukraina armee professionaalse tuumiku ja sõja alguses Ukraina armeega liitunud vabatahtlikud, muutusid need süstemaatilised probleemid ilmseteks. Neid on näidanud hiljutine Ukraina 155. Kiievi Anna brigaadi skandaal, kus hoolimata heast väljaõppest ja rahastusest suur hulk sõdureid deserteerus juba väljaõppe ajal ning üksus ise lagunes rindel laiali.