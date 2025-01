Kui juba, siis mugavalt: Eestis saab nüüd abielu lahutada digitaalselt

Alates detsembrist saab abielu lahutuse avaldust esitada elektroonselt, mis tähendab, et lahutustahte väljendamiseks ei pea enam perekonnaseisuasutusse kohale minema. Lahenduse arendas välja Net Group.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas ütles, et teenus on hästi käima läinud ja inimesed on teenusest juba üsna hästi informeeritud.