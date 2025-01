CES 2025 | Samsung esitles tehisintellektil põhinevat nutikodu

Tehnoloogia esirinnas on Samsungi läbi aegade parima vaatamiskogemusega Neo QLED 8K teler oma pildikvaliteeti parandavate AI Pro pildiparanduse (AI Upscaling Pro), Automaatse HDR täiustaja Pro (HDR Remastering Pro) ja Pro värvide täiustaja (Color Booster Pro) funktsioonidega. Lisaks on Samsung laiendanud populaarse The Frame’ikunstikogemust – enam kui 3000 kunstiteost on nüüd saadaval kõigil Samsungi QLED-teleritel.